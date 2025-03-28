Hava İmamoğlu’ndan oğluna ziyaret

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Kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne İmamoğlu, “Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün âlem, millet biliyor. Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o. Bir an evvel çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum. Morali iyi, tabii anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez” dedi.

İNCE DE ZİYARET ETTİ



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dün öğlen İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, “Ülkeye dair görüşlerimizi paylaştık. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Benim Saraçhane’ye gitmemi istedi. Ben de davet gelirse seve seve, her yere gideceğimi söyledim” dedi.