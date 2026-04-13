Hava hızla ısınacak... Kar ve bahar

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 07:00

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı havanın bugün doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, “Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz” diye konuştu. Çelik, yağışların bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüleceğini anlatarak, yarından itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

ÜÇ KENTTE HAVA

Ankara'da bugün 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’daki sıcaklıklar bugün 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar bugün 22 dereceye kadar çıkıyor. Salı günü 24, çarşamba 23 derece.

- Türkiye’nin doğusu nisan karıyla kaplandı. Antalya’da ise hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasını fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları Konyaaltı Sahili’nde denize girdi. 

 

