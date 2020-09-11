Hava hafta sonu nasıl olacak? 12-13 Eylül il il hava durumu tahminleri - Ege'ye sağanak uyarısı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Son günlerde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya'ya sağanak yağış uyarısı geldi. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, hava hafta sonu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 12-13 Eylül il il hava durumu tahminleri.
Hafta sonunu açık havada geçirmek isteyenler hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle yurdun bazı bölgelerinde serin havaların etkili olmasıyla, yağmur olasılıkları 81 ilde takip ediliyor. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Erzincan çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu
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