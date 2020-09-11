Hava hafta sonu nasıl olacak? 12-13 Eylül il il hava durumu tahminleri - Ege'ye sağanak uyarısı

Hafta sonunu açık havada geçirmek isteyenler hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle yurdun bazı bölgelerinde serin havaların etkili olmasıyla, yağmur olasılıkları 81 ilde takip ediliyor. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Erzincan çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu