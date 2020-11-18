Hava durumu yarın nasıl olacak? MGM 19 Kasım il il hava durumu tahminleri: Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken Meteoroloji'den yeni bir yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 8°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 11°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 9°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 6°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 5°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu