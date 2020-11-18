Hava durumu yarın nasıl olacak? MGM 19 Kasım il il hava durumu tahminleri: Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklığı ise yarın yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da ise 19 Kasım Perşembe günü aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Peki, hava yarın nasıl olacak? İşte, 19 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken Meteoroloji'den yeni bir yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinin gök gürültülü sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 9°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 5°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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