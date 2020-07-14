Hava durumu yarın nasıl olacak? 15 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. Hava sıcaklığında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Peki, hava durumu yarın nasıl olacak? İşte, 15 Temmuz Çarşamba il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonre yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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