Hava durumu yarın nasıl olacak? 15 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonre yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık