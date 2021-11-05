Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den cuma günü için sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık