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Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den cuma günü için sis uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden cuma günü için sis uyarısı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken cuma günü için sis ve pus uyarısı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah saatlerinde sis etkili olacak. İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının bugün 20 derece olması ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden cuma günü için sis uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden cuma günü için sis uyarısı

MERSİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden cuma günü için sis uyarısı

DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden cuma günü için sis uyarısı

KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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