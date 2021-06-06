Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 Haziran için sağanak uyarısı!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Trakya kesimi çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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