Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 Haziran için sağanak uyarısı!
Hava durumu günlük tahminleri ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kastamonu, Karabük, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İşte, 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Trakya kesimi çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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