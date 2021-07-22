Hava durumu tahminleri: AFAD ve Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve 6 ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Giresun için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada “Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

6 İLE DİKKAT

Yağışların, bugün (Perşembe) Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 33°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 28°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİVAS 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 16°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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