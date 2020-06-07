Hava durumu tahminleri 8 Haziran Pazartesi: Yarın hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? Hava durumu tahminlerinin yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi günü için bazı bölgelere sağanak yağış uyarısında bulundu. Haziran başından beri mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta başında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte, MGM 8 Haziran Pazartesi il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu,Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, MGM Türkiye geneli hava durumu raporu.
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas'ın güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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