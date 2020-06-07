Hava durumu tahminleri 8 Haziran Pazartesi: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu,Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, MGM Türkiye geneli hava durumu raporu.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas'ın güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık