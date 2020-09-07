Hava durumu tahminleri 8 Eylül: Hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Ordu çevreleri ile İstanbul’un doğusu, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık