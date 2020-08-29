Hava durumu tahminleri 30 Ağustos: Pazar günü hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeler, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı cumartesi günü 47 dereceği gördü. Marmaris'te ise sıcaklık 44 dereceyi buldu. Cumartesi günü etkili olan sıcak havaların ardından 30 Ağustos Pazar günü için Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 30 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcak havalar pazar günü de etkisini gösterecek. Günlük hava durumu raporunu açıklayan MGM, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceğini duyurdu. İşte, 30 Ağustos Türkiye geneli son hava durumu raporu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 36°C
Az bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 11°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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