Hava durumu tahminleri 30 Ağustos: Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcak havalar pazar günü de etkisini gösterecek. Günlük hava durumu raporunu açıklayan MGM, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceğini duyurdu. İşte, 30 Ağustos Türkiye geneli son hava durumu raporu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 36°C

Az bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık