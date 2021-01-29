Hava durumu tahminleri 29 Ocak! Bugün hava nasıl olacak? Doğu Anadolu için kar uyarısı
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınlandı. Marmara Bölgesi ve yurdun diğer kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası MGM'den yeni uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. 29 Ocak Cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İşte, 29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Denizli, Isparta, Bartın, Bolu, Kastamonu, Muğla'nın Datça ve Konya'nın Akşehir ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE -4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla'nın Datça ilçesinin sağanak, Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı
İZMİR 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, bu akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Konya'nın Akşehir ilçesinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Akşehir ilçesi hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
DÜZCE 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) zamanla Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKÂRİ -3°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağmurlu, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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