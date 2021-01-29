Hava durumu tahminleri 29 Ocak! Bugün hava nasıl olacak? Doğu Anadolu için kar uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Denizli, Isparta, Bartın, Bolu, Kastamonu, Muğla'nın Datça ve Konya'nın Akşehir ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla'nın Datça ilçesinin sağanak, Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı

İZMİR 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, bu akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Konya'nın Akşehir ilçesinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Akşehir ilçesi hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) zamanla Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ -3°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu