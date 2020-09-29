Hava durumu tahminleri 29 Eylül! Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

İl il hava durumu raporu MGM'nin yaptığı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül hava durumu raporuna göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya Kesimi, yarın (Salı) öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Marmara’'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 22°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 23°C, 37°C

Az bulutlu

ISPARTA 16°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

NİĞDE 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 15°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney ve batı ilçelerinin yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı keismlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Az bulutlu

KARS 4°C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık