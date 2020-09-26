Hava durumu tahminleri 27 Eylül 2020! Pazar günü hava nasıl olacak? İstanbul için yağmur uyarısı!

İl il hava durumu raporu MGM'nin yaptığı son dakika açıklamalar ile açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül hava durumu raporuna göre, Marmara'nın batısı, Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yarın İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir’in iç kesimleri ve Denizli’nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacağı öngörülüyor.

Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının, yarın İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Aydın'ın doğu kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

ADANA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 29°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 27°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık