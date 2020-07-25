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Haber Giriş: 25.07.2020 - 20:32,Son Güncelleme:

Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı! Pazar günü (yarın) hava nasıl olacak?

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Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı! Pazar günü (yarın) hava nasıl olacak?
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Hava durumu tahminleri pazar gününü açık havada geçirmek isteyenlerin gündemine geldi. 26 Temmuz hava durumunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyurdu. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı ise, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 16 Temmuz Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı Pazar günü (yarın) hava nasıl olacak

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı Pazar günü (yarın) hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C
Az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C
Az bulutlu

RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı Pazar günü (yarın) hava nasıl olacak

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS 13°C, 32°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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