Hava durumu tahminleri 26 Temmuz: Sağanak yağış uyarısı! Pazar günü (bugün) hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri pazar gününü açık havada geçirmek isteyenlerin gündemine geldi. 26 Temmuz hava durumunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyurdu. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı ise, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 26 Temmuz Türkiye geneli il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin bugün öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS 13°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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