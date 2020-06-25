Hava durumu tahminleri 26 Haziran Cuma: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Yarın hava durumu nasıl olacak? 26 Haziran Cuma günü hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise cuma günü il genelinde mevzi sağanak yağış görülecek. İşte, MGM 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hafta başında İstanbul ve Bursa'da selen neden olan sağanak yağışın ardından, cuma günü için bazı illere gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Son tahminlere göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de cuma günü zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzeyi ile yarın (Cuma sabah) il genelinde mevzi sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) mevzi sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Muğla merkezin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 19°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam ilk saatler kısa süreli sağanak yağışlı, yarın az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yarın (Cuma) Bolu, Düzce, Karabük ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın mevzi sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın mevzi sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle