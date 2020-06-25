Hava durumu tahminleri 26 Haziran Cuma: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hafta başında İstanbul ve Bursa'da selen neden olan sağanak yağışın ardından, cuma günü için bazı illere gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Son tahminlere göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de cuma günü zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzeyi ile yarın (Cuma sabah) il genelinde mevzi sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) mevzi sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Muğla merkezin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu bu akşam ilk saatler kısa süreli sağanak yağışlı, yarın az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yarın (Cuma) Bolu, Düzce, Karabük ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın mevzi sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın mevzi sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık