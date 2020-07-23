Hava durumu tahminleri 24 Temmuz: Yarın hava nasıl olacak? O illere sağanak uyarısı geldi!
Hava durumu yarın nasıl olacak? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. İşte, 24 Temmuz il il hava durumu tahminleri ve MGM son hava durumu raporu.
Hava durumu tahminleri, hafta sonuna doğru vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 24 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri ve sıcaklıkları hakkında bilgi almak isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere internet sitesinden ulaşabiliyor. MGM son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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