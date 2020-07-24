Hava durumu tahminleri 24 Temmuz: Bugün hava nasıl olacak? O illere sağanak uyarısı geldi!

Hava durumu tahminleri, hafta sonuna doğru vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 24 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri ve sıcaklıkları hakkında bilgi almak isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere internet sitesinden ulaşabiliyor. MGM son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile bugün öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık