Hava durumu tahminleri 24 Eylül! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Eylül ayının son günlerine girilirken bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışın ardından MGM'den 24 Eylül Perşembe günü için yeni uyarı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Güneydoğu kesimlerinde rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu.
Hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Yapılan son tahminlere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 24 Eylül Perşembe il il hava durumu.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, bugün zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C
Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 30°C
Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu
UŞAK 13°C, 27°C
Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 26°C
Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bugün zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Az bulutlu, bugün zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 23°C
Az bulutlu, bugün zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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