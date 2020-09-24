Hava durumu tahminleri 24 Eylül! Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Yapılan son tahminlere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 24 Eylül Perşembe il il hava durumu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, bugün zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C

Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 30°C

Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu

UŞAK 13°C, 27°C

Az bulutlu, bugün zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 26°C

Az bulutlu, bugün zamanla yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bugün zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Az bulutlu, bugün zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C

Az bulutlu, bugün zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık