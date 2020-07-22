Hava durumu tahminleri 23 Temmuz - Yarın hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 23 Temmuz Perşembe günü hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif rüzgar etkili olacak. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 23 Temmuz hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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