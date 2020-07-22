Hava durumu tahminleri 23 Temmuz - Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık