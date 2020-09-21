Hava durumu tahminleri 22 Eylül! Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. 22 Eylül hava durumu değerlendirmelerine göre, kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat, bu akşam ilk saatlerde Konya ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 22 Eylül hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık