Hava durumu tahminleri 22 Eylül! Hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalar ile takip ediliyor. Yurt genelinde soğuyan havalarından ardından MGM'den bazı iller için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Konya ve Ankara çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgarın etkili olması ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 22 Eylül il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. 22 Eylül hava durumu değerlendirmelerine göre, kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat, bu akşam ilk saatlerde Konya ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 22 Eylül hava durumu raporu.
MARMARA
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu ve sağanak yağışlı
YOZGAT 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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