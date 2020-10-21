Hava durumu tahminleri 22 Ekim: Yarın hava nasıl olacak? Ege Bölgesi için yağış uyarısı!
Günlük hava durumu değerlendirmeleri MGM'nin internet sitesinden yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Meteoroloji'den perşembe günü için yeni uyarı yapıldı. Son dakika tahminlere göre, perşembe günü Muğla çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Kıyı Ege, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Ordu çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağı ön görülüyor. İstanbul'da ise sıcaklığın 23 derece civarında olması tahmin ediliyor. İşte, 22 Ekim il il hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu tahminleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları ve Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile bu akşam saatlerinde Kıyı Ege, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün (Çarşamba)gece saatlerinde kadar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla ile bugün (Çarşamba) Denizli dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Çarşamba) gece saatlerine kadar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 17°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerine il geneli ile gece saatlerinde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 9°C, 22°C
Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 26°C
Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu batısı yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA 9°C, 21°C
Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu güney kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 23°C
Parçalı az bulutlu
KAYSERİ 7°C, 24°C
Parçalı az bulutlu
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı az bulutlu
RİZE 14°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı az bulutlu
KARS -2°C, 18°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı az bulutlu
VAN 3°C, 18°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Az bulutlu açık
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Az bulutlu açık
SİİRT 15°C, 28°C
Az bulutlu açık
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu açık
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