Hava durumu tahminleri 2 Temmuz: Perşembe günü hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 2 Temmuz hava durumu verilerine göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, Perşembe günü(yarın) hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 2 Temmuz Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Rize çevreleri, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van ve Ağrı çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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