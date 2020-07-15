Hava durumu tahminleri 16 Temmuz: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından bir uyarıda daha bulundu. 16 Temmuz hava durumu raporunu açıklayan MGM Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 16 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Tokat’ın kuzey, Amasya’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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