Hava durumu tahminleri 16 Temmuz: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Tokat’ın kuzey, Amasya’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık