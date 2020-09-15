Hava durumu tahminleri 16 Eylül: Yarın hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da etkili olan kum fırtınasının ardından bazı bölgelerde pazartesi günü rüzgar etkisini arttırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 16 Eylül Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminleri son değerlendirmelere göre güncellendi. MGM'den yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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