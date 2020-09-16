Hava durumu tahminleri 16 Eylül: Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji hava durumu tahminleri son değerlendirmelere göre güncellendi. MGM'den yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık