Hava durumu tahminleri 15 Eylül: Yarın hava nasıl olacak? MGM'den o illere sağanak uyarısı!

Ankara’yı cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası olacağı açıklandı. Son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 21°C, 36°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık