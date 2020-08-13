Hava durumu tahminleri: 14 Ağustos hava nasıl olacak? MGM'den sağanak uyarısı geldi

Hafta sonuna doğru hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın akşama kadar, ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile bu akşam ilk saatlerde Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların yarın sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA 21°C, 36°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 26°C

Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık