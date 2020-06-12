Hava durumu tahminleri 12 Haziran Cuma: Hava nasıl olacak, nerelere yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir ve Bursa çevreleri, yarın (Cuma) Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Balıkesir ve Bursa yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 11°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 11°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık