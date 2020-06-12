Hava durumu tahminleri 12 Haziran Cuma: Hava nasıl olacak, nerelere yağmur yağacak?
'Hava durumu nasıl olacak?' Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran hava durumu tahminlerini yayınladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey Ege,Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise yağış alan yerlerde azalacak. İşte, 12 Haziran il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir ve Bursa çevreleri, yarın (Cuma) Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Balıkesir ve Bursa yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 18°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 11°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 9°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 14°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 11°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 16°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle