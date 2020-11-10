Hava durumu tahminleri: 11 Kasım (yarın) hava nasıl olacak? MGM'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den gelen son dakika açıklama ile yayınlandı. Yapılan değerlendirmeye göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde de yarın sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise ç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Peki, yarın hava nasıl? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir 11 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, il il hava durumu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İZMİR 12°C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 9°C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA 7°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
RİZE 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKARİ 5°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 19°C
Az bulutlu
MARDİN 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 21°C
Az bulutlu
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