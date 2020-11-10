Hava durumu tahminleri: 11 Kasım (yarın) hava nasıl olacak? MGM'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, il il hava durumu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 9°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR 12°C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 9°C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

RİZE 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ 5°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 19°C

Az bulutlu

MARDİN 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 21°C

Az bulutlu