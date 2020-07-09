Hava durumu tahminleri 10 Temmuz Cuma | Yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini paylaştı. Son hava durumu tahminlerine göre, yarın doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri, yarın (Cuma) bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık