Hava durumu tahminleri 10 Temmuz Cuma | Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. 10 Temmuz hava durumu raporuna göre, Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hafta başında düşen hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte, Türkiye geneli İstanbul, Ankara, İzmir 10 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini paylaştı. Son hava durumu tahminlerine göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri, bugün (Cuma) bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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