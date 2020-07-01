Hava durumu tahminleri 1 Temmuz 2020: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı, İstanbul'da 32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 1 Temmuz Çarşamba il il hava durumu tahminleri ve MGM son dakika hava durumu raporu.
Hava durumu tahminleri, İstanbul ve Bursa'da geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışın ardından yakından takip ediliyor. Sıcak havaların hafta başında artmasıyla beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle