Hava durumu tahminleri 1 Temmuz 2020: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Hava durumu tahminleri, İstanbul ve Bursa'da geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışın ardından yakından takip ediliyor. Sıcak havaların hafta başında artmasıyla beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık