Hava durumu raporu 12 Ağustos 2020: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri 81 il için yayınlandı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 12°C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 9°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık