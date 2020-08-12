Hava durumu raporu 12 Ağustos 2020: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba günü için Adana'nın doğusu ile Osmaniye çevrelerine sağanak yağış uyarısında bulundu. Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışın beklendiği bildirildi. Bazı bölgelerde sağanak yağış devam ederken, vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerde hava durumunu öğrenmek için MGM son hava durumu tahminlerine odaklandı. Peki, bugün (çarşamba günü) hava nasıl olacak? İşte, 12 Ağustos Türkiye geneli hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri 81 il için yayınlandı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, 1,5 saat süresince Adana'nın Kozan ve Ceyhan, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Toprakkkale ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS 12°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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