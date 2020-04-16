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Haber Giriş: 16.04.2020 - 20:35,Son Güncelleme:

Hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? 17 Nisan il il hava durumu tahminleri

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Hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? 17 Nisan il il hava durumu tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Nisan Cuma gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın nasıl olacağını merak edenler, il il hava durumu raporunu araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağıp yağmayacağı yoğunlaşılan konulardan Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 17 Nisan il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısı ve Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli 17 Nisan il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 10°C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 2°C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 26°C
Az bulutlu

HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 22°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 19°C
Az bulutlu

SİVAS 0°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı 17 Nisan il il hava durumu tahminleri

ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

VAN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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