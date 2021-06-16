Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji 17 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava raporu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta başından beri devam eden yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Hava durumu raporuna göre yağışların Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Sıcaklıklar batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte, 17 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava raporu.
Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkede kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu ve doğusunun, yarın (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı, ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 30°C
Az bulutlu
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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