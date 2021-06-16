Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji 17 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava raporu

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkede kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu ve doğusunun, yarın (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı, ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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