Hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 27 Ağustos hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yurt genelinde soğuyan havaların ardından Meteoroloji'den Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Son yapılan değerlendirmeye göre, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda da sağanak yağış etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin MGM 27 Ağustos Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimleri, Yarın (Perşembe)Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Denizli geneli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C
Parçalı bulutlu zamanla az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genellikle az bulutlu ve açık, yarın(Perşembe) öğleden sonra bölgenin doğusu ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, yarın(Perşembe) Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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