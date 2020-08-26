Hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 27 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimleri, Yarın (Perşembe)Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği, Bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Denizli geneli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C

Parçalı bulutlu zamanla az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, yarın(Perşembe) öğleden sonra bölgenin doğusu ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Çarşamba) ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, yarın(Perşembe) Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde iç kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın(Perşembe) öğleden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık