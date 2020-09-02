Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu tahminleri: Sıcaklık artıyor
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalara göre takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacak. 11 ile 16 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Kars, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Eylül hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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