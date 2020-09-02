Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu tahminleri: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık