Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: 10 Ağustos il il hava durumu tahminleri

Ağustos ayı başında etkisini arttıran hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, hava durumu tahminleri gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Ankara, Sivas, Ordu'nun iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 24°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 16°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının bugün öğle saatlerinden sonra Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Isparta, Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısının iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE 23°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya'nın batı kesimleri, Ankara ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Giresun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin, bugün zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık