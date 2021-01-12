Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! MGM 13 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak yarın Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden (21-50 kg/metrekare) meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla kısa süreli karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu

RİZE 15°C, 23°C

Çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 21°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 16°C

Az bulutlu