Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı.. İşte il il hava durumu raporu
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
TÜM İLLERİN HAVA DURUMUNU RAPORUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatleri ile öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle