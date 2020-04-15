Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 15 Nisan Çarşamba günü için sağanak uyarısı

Hava nasıl olacak? sorusunu nisan ayının ortalarında da merak konusu olurken, Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde yağış etkili olacak. İşte, 15 Nisan il il hava durumu tahminleri.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin, yarın Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevreleri yarın bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın İzmir, Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 2°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KARS -4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık