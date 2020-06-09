Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 9 Haziran hava durumu tahminleri
Salı günü hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Son değerlendirmelere göre salı günü Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacak. İşte, 9 Haziran Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Adana'nın kuzey çevrelerinin, salı öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Ankara çevreleri, Çankırı, Sivas, Eskişehir'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA 18°C, 36°C
Az bulutlu
MUĞLA 15°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Sivas çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ankara çevreleri, Çankırı, Sivas ve Eskişehir'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Kastamonu çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
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