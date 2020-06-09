Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 9 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Adana'nın kuzey çevrelerinin, salı öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Ankara çevreleri, Çankırı, Sivas, Eskişehir'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA 18°C, 36°C

Az bulutlu

MUĞLA 15°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Sivas çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ankara çevreleri, Çankırı, Sivas ve Eskişehir'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Kastamonu çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu