Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 7 Ocak il il hava durumu tahminleri - Sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu. Yurt genelinde sıcak havalar etkili olurken, MGM'den Edirne, Kırklareli Çanakkale, Muğla ve İzmir için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis etkili olacak. İşte, son değerlendirmelere göre, MGM 7 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçeleri İzmirin kuzey ve batı kesimleri, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SAKARYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI 2°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -1°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN -7°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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