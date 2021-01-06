Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 7 Ocak il il hava durumu tahminleri - Sıcaklıklar yükseliyor

Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçeleri İzmirin kuzey ve batı kesimleri, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN -7°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu