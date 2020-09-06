Hava durumu nasıl olacak? 7 Eylül il il hava durumu tahminleri: Yağmur ve rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu raporu.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 12°C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde rüzgarın bu akşam saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık