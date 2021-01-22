Hava bugün nasıl olacak? 22 Ocak MGM hava durumu tahminleri! Sağanak yağış uyarısı
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yurt genelinde devam eden soğuk havlar ise ısınıyor. Kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece yükselecek. İşte, MGM 22 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Bugün hava nasıl olacak sorusu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, bugün zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 15°C
Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 14°C
Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KÜTAHYA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 1°C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA 7°C, 15°C
Az bulutlu
HATAY -1°C, 10°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 4°C
Parçalı bulutlu
KONYA -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -10°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır
AMASYA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır
ERZURUM -19°C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -15°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -20°C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP -3°C, 5°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT -3°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
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