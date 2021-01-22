Hava bugün nasıl olacak? 22 Ocak MGM hava durumu tahminleri! Sağanak yağış uyarısı

Bugün hava nasıl olacak sorusu son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, bugün zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 15°C

Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 14°C

Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KÜTAHYA -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA 7°C, 15°C

Az bulutlu

HATAY -1°C, 10°C

Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -10°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır

ERZURUM -19°C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -15°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -20°C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP -3°C, 5°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT -3°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 1°C, 8°C

Az bulutlu ve açık