Hava durumu nasıl olacak? 11 Eylül il il hava durumu tahminleri - Sıcaklıklar artıyor!
Günlük hava durumu tahminleri Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Peki, Hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 11 Eylül Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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