Hava durumu nasıl olacak? 11 Eylül il il hava durumu tahminleri - Sıcaklıklar artıyor!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu ve açık, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık